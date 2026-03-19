侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、２００６年に第１回大会が始まって以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。敗因をいくつかの視点から探る「ＷＢＣ侍連覇ならず検証」の最終回は、井端弘和監督（５０）が種をまいた、将来を担う希望―。井端監督は２３年１０月の就任以来、「常勝侍ジャパン」の構築を念頭に用意周到に行動してきた。同年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップでは牧、佐藤輝、隅田、森下、