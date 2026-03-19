第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、横浜の１５４キロ右腕・織田翔希（３年）を紹介する。過去一番の自分を見せる瞬間が、近づいてきた。横浜の織田は、史上４校目の連覇がかかる聖地のマウンドに立つ日を待ちわびてきた。注目の初戦は２０日、相手は神村学園。「一戦必勝で、初戦に全てをぶつけたい。過去一番の状態で２０日に臨みたい」と、決意表明した。今秋ド