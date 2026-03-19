会社のために身を粉にして働いても、正当に評価されなければ誰だってバカバカしく思えてくる。埼玉県の30代男性は、以前に店長を務めていた職場でふと心が折れた瞬間を振り返った。「店長やってて思ったのは、頑張るやつが一番バカ見ると気づいた」かなりの理不尽を強いられた当時の状況を、男性は続けざまに語った。（文：湊真智人）「やっと数字作っても評価はほぼ変わらない」男性はチェーン展開している飲食店か小売業で働いて