４人組バンド「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」が、４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（堤真一主演、後９時）の主題歌「スターダスト」を担当することが１８日、分かった。日曜劇場の主題歌は初となる。「ＧＩＦＴ」は車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていく内容。本作のために書き下ろした