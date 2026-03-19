滋賀県警大津署は１７日、大津市内の国道で飲酒運転したとして、道交法違反（酒酔い運転）容疑で、元プロ野球選手で龍谷大野球部コーチの古野正人容疑者（３９）を現行犯逮捕した。署によると、古野容疑者はセンターラインをはみ出して走行し、対向車２台と接触する事故を起こした。駆け付けた署員が呼気検査をしたところ、基準値を大幅に上回るアルコールが検出された。事故でのけが人は確認されていない。古野容疑者は報徳