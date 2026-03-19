第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕する。１８日は開会式のリハーサルが行われ、参加３２校の選手たちが入場行進。初日第３試合に登場する崇徳（広島）は“りくりゅう”バッテリーを中心に、ＯＢで巨人の開幕投手に決まったドラフト１位・竹丸に続く活躍を期した。八戸学院光星（青森）と対戦する崇徳は１８日のリハーサル終了後、奈良・香芝市内のグラウンドに移動。約２時間の前日練習を行った。ＯＢの巨人