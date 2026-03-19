◆阪神大賞典追い切り（１８日・栗東トレセン）第７４回阪神大賞典・Ｇ２（２２日、阪神＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）の追い切りが１８日、東西トレセンで行われ、重賞初挑戦Ｖに挑むダノンシーマが好仕上がりをアピールした。現在３連勝中。２３年セレクトセールで３億１０００万円の値を付けた良血馬が、覚醒の時を迎えた。質の高い動きだった。３連勝中のダノンシーマは、栗東・ＣＷコースでルトゥール（５歳２勝クラ