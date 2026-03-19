◆愛知杯追い切り（１８日・栗東トレセン）力感が伝わった。第６３回愛知杯・Ｇ３（２２日、中京）に挑むチェルビアットは栗東・坂路で単走。前へ前へ、という前進気勢旺盛な走りが状態のよさを伝える。最後まで全く勢いを鈍らせることなく、５３秒４―１２秒４を出した。見守った高野調教師は「整える感じでしたが、馬がスイスイ進んでいる感じでした。いいコンディション」と笑みを浮かべた。この状態のよさに加え、左回りの