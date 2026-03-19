◆大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島が東前頭１０枚目・豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、３度目の優勝に向け、単独トップに立った。三役での２場所連続２ケタ白星に乗せ、大関復帰の足場固めにも成功した。横綱・豊昇龍は関脇・高安を引き落として２敗を守った。１敗の霧島を豊昇龍と平幕の琴勝峰、豪ノ山が１差で追う展開。１２日目は霧島と豊昇龍が激突する。霧島の立ち合いが生きた