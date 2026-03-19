◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセン朝日杯ＦＳ２着以来の実戦となるダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は坂路を単走。抜群の行きっぷりでラップを刻んだが、最後まで脚色が鈍った感じはなく、５２秒４―１２秒２でまとめた。福永調教師は「動きは良かったようです。胸を張る面があったけど、アプロー