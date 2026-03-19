◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）昨年の有馬記念１１着以来となるアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はＤＰコースをサッと単走で流した。最後まで馬なりだったが、首を使ったフォームからは力感が伝わり、仕上がりのよさを感じさせた。友道調教師は「動きはよかった。太め感はないと思います。スタミナはある。好位からう