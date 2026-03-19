◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセン昨年の函館２歳Ｓの勝ち馬、エイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は坂路で申し分のない動きを見せた。先週に続き、コンビを組む川又賢治騎手＝栗東・吉村圭司厩舎＝の騎乗で５１秒７―１１秒９をマーク。最後まで抜群の伸びを見せた。大久保調教師は「いい感じで動けていまし