TBSの4月期日曜劇場『GIFT』で、Official髭男dismの書き下ろし曲「スターダスト」が主題歌に決定した。日曜劇場で同バンドが主題歌を手掛けるのは初となる。主演は堤真一で、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーが描かれる。【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！物語は、天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小の車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」と関わるこ