5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のイベント『EIGHT-JAM FES』の第2回開催が決定した。【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら『EIGHT-JAM FES』の初開催は2024 年6 月。3 日間で5 万人を動員し、大盛況で幕を閉じた。このたび、7月にSUPER EIGHT の故郷である関西で第2回が開催される。テレビ朝日系で放送中の『EIGHT-JAM』は、表舞台に立つアーティストから、