元SKE48／AKB48の女優木〓ゆりあ（30）がこのほど取材に応じ、グループ卒業以来9年ぶりの写真集「アップデート中」（25日発売、扶桑社）の見どころを語った。30代を迎えた心境の変化も明かした。30歳記念の写真集、という形でオファーを受けた。「9年間全くグラビアもやっていなかったんですけど、1冊の本に残すのはすてきだなと思って決めました」。9年前は21歳。「当時は背伸びしていました。大人っぽく見せようとしていた。意地