重要な局面でことごとく精彩を欠いたジャッジ(C)Getty Images現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、米国代表はベネズエラ代表に敗戦。3年前に日本代表に敗れた決勝と同スコア（2-3）で悲願の世界一を逃した。【動画】これぞスーパースター米主砲ハーパーの「敗戦後の行動」を見る終盤の9回表に1点を勝ち越され、万事休すとなった米国。攻守に洗練されたベネズエラに主導権を握られ続