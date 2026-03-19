モデルのインフルエンサーあやぽよ（29）は18日、自身のインスタグラムを更新。女児出産を報告した。「この度女の子を出産しました」とつづり、白いベビー服を着た女児の写真をアップ。3022グラムで生まれたことも明かし「妊娠中はありがたい事につわりもそこまで重くはなく周りにもすごく恵まれて楽しいマタニティライフを過ごせてたまだまだ育児には慣れないけど可愛い我が子にやっと出会えて幸せな日々です突然のご報告で