モデルのマギー（33）が19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「久しぶりに美容院いけたあ」と報告。丈の短い白いタンクトップに、淡いピンク色のスエット姿で美容院を訪れたショットは、へそがチラリ。「変わらずにハイトーンでいきますっ」と金髪のカラーリングも披露した。ファンやフォロワーからも「ハイトーン似合ってて綺麗」「可愛い過ぎる」「はああ〜かわいいっ」「きれいな色」などのコメントが寄