イスラエルのカッツ国防相は、イランのハティブ情報相を殺害したと発表しました。カッツ国防相は18日、イランのハティブ情報相について「夜間の攻撃で排除された」と述べ、イスラエル軍が空爆で殺害したことを明らかにしました。ハティブ氏がトップを務める情報省は、イラン国内の反体制派勢力の監視や国外での情報収集や諜報活動を担っているとされています。イランのペゼシュキアン大統領はSNSで、ハティブ氏が死亡したことを認