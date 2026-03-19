イランメディアは、18日、イラン南部にある世界最大級の天然ガス田の関連施設がイスラエル軍の攻撃を受けたと発表しました。イランは報復攻撃を行うと警告しています。イランメディアによりますと18日、ペルシャ湾沿いにあるイラン南部ブシェール州の主要な天然ガス施設がイスラエル軍の攻撃を受け、4つの施設が稼働停止状態にあるということです。攻撃を受けた施設があるガス田は、イラン南部のペルシャ湾に広がる世界最大級のガ