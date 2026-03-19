元NMB48でモデルの上西怜（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。元NMBの女優上西恵の31歳誕生日を祝ったことを報告した。「今日は世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉のお誕生日」とつづり、一緒に食事を楽しんだ様子を投稿。姉の食事シーンの写真や、過去のさまざまな姉妹2ショットをアップし「おめでとう」とメッセージを添えた。ファンやフォロワーからも「上西姉妹さいこー！」「最上級の姉妹」「奇跡の美人姉妹」「