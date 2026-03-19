WBCの全日程が終了し、大会のベストナインが発表。日本からは大谷翔平選手が指名打者として選出されました。決勝戦が行われた現地時間17日、ベネズエラがアメリカに勝利し初優勝を飾り、WBC2026が幕を下ろしました。試合後、ベストナインにあたる「WBCオールトーナメントチーム」12名の選手が発表され、日本代表からは4試合で全体トップタイとなる3本のホームランを放った大谷選手が選出されました。優勝したベネズエラからは、準