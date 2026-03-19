韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のカットを投稿した。「マキシム4月号楽しみマキシム4月号の表紙モデルになりました」と明かし、胸元を大胆に露出した白いトップス、デニムのホットパンツに、ニーハイソックスを履き、絶対領域を披露。ロングヘアをポニーテールで束ねたバックショットはヒップラインなどの曲線美を際立たせた。また、「