北朝鮮北東部の農村で、未利用地の配分を巡る競争が激化し、農民同士の衝突に発展する事態が起きている。住民の生活難が深刻化する中、わずかな収入源を巡る対立が表面化した格好だ。咸鏡北道のデイリーNK消息筋によると、温城郡のある農場で先月末、「非耕地」と呼ばれる遊休地の割り当てを巡り、二つの農場員家庭が口論の末に暴力自体に発展、流血沙汰となった。事態の悪化を受け、農場管理委員会は両家庭を非耕地の配分対象から