◇オープン戦広島2―3オリックス（2026年3月18日京セラD）広島ドラフト2位・斉藤汰（亜大）が自己最速を3キロ更新する155キロを計測した。「（最速更新は）体の状態がいい。結果が出ているので今後もずっと続けたい」1点劣勢の7回から登板して1イニングをパーフェクト。わずか7球で簡単に2死を奪った。最後は山中に対して初球から2球連続で155キロをマーク。3球目も直球で遊ゴロに抑えた。1日楽天戦から登板5戦連続無