◇オープン戦広島2―3オリックス（2026年3月18日京セラD）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）がドラフト制以降、新人では球団初となるオープン戦最多安打に前進した。18日のオリックス戦（京セラドーム）に「3番・中堅」で先発。2点を追う6回に左翼線適時二塁打を放って安打数を17本とし、12球団トップを死守した。27日の開幕・中日戦（マツダ）で先発出場は決定的。新井貴浩監督（49）は1番起用を示唆した。