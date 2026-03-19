◇オープン戦中日5―3ソフトバンク（2026年3月18日みずほペイペイD）開幕ローテーション入りを決める快投だ。中日のドラフト1位・中西（青学大）が最長の5回2/3を投げ、1失点。開幕2カード目、本拠地開幕となる31日からの巨人3連戦（バンテリン）の2戦目以降でデビューすることが決定的となった。「結果を出すしかないので、やってきたことを全力で出すだけだと思って投げました」150キロ前後の直球にカーブやフォーク