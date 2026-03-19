◇オープン戦オリックス3―2広島（2026年3月18日京セラD）ベネズエラ初優勝の歓喜も力に変えた。オープン戦初登板のオリックス・エスピノーザが先発で5回を2安打1失点。岸田監督は「そのつもりで見ている」と開幕ローテーション入りを明言した。WBCで母国が優勝した瞬間には涙がこぼれた。米国とベネズエラの政治的衝突は続いている。「この難しい時期にあの勝利を見たことでいろいろな思いが重なった」と理由を明かした