甘粛省蘭州市では若いロボット訓練士らが人型ロボットを訓練している。ロボットが蘭州の方言を話せるようレクチャーしたり、敦煌舞踊の定番のポーズで伝統楽器・琵琶を演奏できるようレクチャーしたりして、本来なら冷ややかなイメージのロボットに生き生きとした「甘粛省魂」を注入している。甘粛人型ロボットイノベーションセンターの訓練士・康小龍（カン・シャオロン）さん（30）は、「まるで子供に教えるようなもの。1年前に