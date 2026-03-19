【カイロ共同】ペルシャ湾岸のアラブ首長国連邦（UAE）の外務省は18日、イランにある世界最大規模の南パルスガス田に関連するエネルギー施設に対する攻撃について、状況を「激化させる」と懸念を示す声明を出した。カタール外務省報道官はX（旧ツイッター）で、中東地域の軍事的緊張が高まる中、イスラエルの攻撃は「危険で無責任」だと非難した。UAE外務省は、エネルギーインフラへの攻撃は世界のエネルギー安全保障に対する