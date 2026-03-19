【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７６８・１１ドル安の４万６２２５・１５ドルだった。値下がりは３営業日ぶり。原油価格の高止まりやインフレ（物価上昇）に対する懸念から、エネルギーを除く全ての業種が値下がりした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を据え置いた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総