俳優のファーストサマーウイカ（35）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。上京時に一番安いベッドを購入したことを振り返った。今回は「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。MCの上田晋也が「ファッサマはロングスリーパーでも、結構寝られないだろ」と多忙により睡眠に時間を割けないのではと指摘した。これにウイカは「