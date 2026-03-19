NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4896.20（-112.00-2.24%） 金４月限は急反落。時間外取引は、イランの最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のラリジャニ事務局長が殺害され、報復攻撃が懸念されたことを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、イスラエルがイランのガス田を空爆したことを受けて下げ幅を拡大した。日中取引では、原油高やドル高を受けて売り優勢となった。売り一巡後は下げ一服となったが、米連邦