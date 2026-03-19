NY株式18日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均46225.15（-768.11-1.63%） S＆P5006624.70（-91.39-1.36%） ナスダック22152.42（-327.11-1.46%） CME日経平均先物53470（大証終比：-1440-2.70%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反落。中東情勢が再び緊迫化し、下落していた原油相場が再び上昇に転じたことから、米株式市場は売り先行で始まった。ＷＴＩ先物はアジア時間に