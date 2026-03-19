米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.786（+0.112） 米10年債4.269（+0.070） 米30年債4.884（+0.043） 期待インフレ率2.421（+0.032） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢が再び緊迫化し、下落していた原油相場が再び上昇に転じたことで利回りは上昇。イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。そ