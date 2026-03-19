WBC出場の巨人・大勢が1軍に合流した。ランニングなど軽めの調整で汗を流し「ボールが全然違うので、感覚を戻すところは一番やっていかないといけない」と見据えた。阿部監督は、20日からの楽天3連戦には登板しない予定と明かし「調整は任せている。もし試合に投げるなら、一度ファームで投げてから開幕に入りたいという本人の希望」と説明した。