◇オープン戦巨人8―0ヤクルト（2026年3月18日東京D）「4番・DH」で出場した巨人のダルベックが、6回先頭でオープン戦2号となる右中間ソロを含む3安打1打点と躍動した。初回2死一塁では右前打で好機を拡大。4回先頭は右翼線二塁打で出塁し、先制のホームを踏んだ。3安打とも逆方向への鋭い当たりで「逆らわずに逆方向に運びました」。阿部監督も「いいものは続けてほしいです」とさらなる活躍に期待した。