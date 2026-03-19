◎試合前アップで、新助っ人モレッタのグラブをはめた阪神・中野は形がしっくりこず「球を捕るためのグラブじゃない！」。では、何のためですか。◎WBCを終えてチームに合流したロッテ・種市は、戻ってきてチームメートと話したことを問われ「よく頑張ったと褒めていただきました。あとはセカンドけん制（の練習を）しとけ、と言われました」と苦笑い。◎母国ベネズエラがWBCで優勝したヤクルト・オスナ。池山監督に「コング