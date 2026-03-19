女優の吉川愛（26）と桜田ひより（23）が18日、都内で映画「ハリー・ポッター」シリーズの公開25周年記念イベントに出席した。ともに作品の大ファン。作中衣装に身を包み、つえを手にした吉川は「（魔法学校の）生徒になった気分です！」とはにかんだ。「これから始めたいこと」を問われると、桜田は自身の名前にちなみ「今年こそはお花見をして桜を見たい」。吉川は「植物を育てるのが好きなのでバラを育ててみたい」と願望を