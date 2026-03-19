◇オープン戦ロッテ2―6阪神（2026年3月18日ZOZOマリン）ロッテの高卒3年目右腕の木村が5回5安打3失点にまとめ、初の開幕ローテーション入りを確実にした。3回に森下に初球のカーブを狙い打たれて2ランを被弾するなど3点を失い「投げてる感覚は悪くなかったけど、もう少し慎重にいくべきでした」と反省。それでも5回を66球で投げきり、サブロー監督は「どの球種でもカウントを取れるし、勝負にもいける」と評価し、「