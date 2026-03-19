藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第6局は18日、名古屋将棋対局場で第1日が始まった。ここまで永瀬の3勝2敗。戦型は角換わりへ進み、午後に入って先手の藤井が積極的に仕掛けた。藤井が勝って第69期以来6期ぶりのフルセット突入か、永瀬が勝って3年ぶりのタイトルか。決着は19日夕方の見込みだ。出るか引くか。ほぼ