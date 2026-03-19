◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）安青錦が6敗目を喫し、新入幕から継続してきた連続の2桁勝利が「6場所」で途切れた。好調の琴勝峰に対し、低い攻めで出たが、相手のはたきにあっさりと落ちた。「当たりは悪くなかったが、体がついていかなかった。どちらかといえば自分の相撲を取ったと思う」。この日は入門前にお世話になった関大の校友会100人が観戦したが、勝利はならず。それでも芝井理