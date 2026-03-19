大手芸能事務所「スターダストプロモーション」の男性タレント集団「EBiDAN」の6人組「Lienel（リエネル）」がメジャーデビューする。18日、東京・新宿三角広場で行ったイベントでサプライズ発表された。終盤、ステージ上方のスクリーンに「メジャーデビュー」の文字が大写しされると、2000人のファンから地鳴りのような歓声が上がった。メンバー6人はゲスト出演した氣志團の綾小路翔（49）、超特急のリョウガ（31）とともに肩