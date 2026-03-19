◇オープン戦西武7―5楽天（2026年3月18日ベルーナD）定位置の「1番・中堅」で西武・西川が2安打2打点と躍動した。2回2死一、二塁で右翼へ適時二塁打を放ち、4回1死一塁では左中間への適時三塁打でリードを広げた。今オープン戦初のマルチ安打に「良い場面で打つことができて良かった。（自分にとって）結構デカいっすね」と自信を深めた。25年に自己最多の134安打を記録するなどリードオフマンとしてブレークした。ただ