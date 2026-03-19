シンザン記念1着サンダーストラック（牡＝木村）はチャーチルダウンズC（4月4日、阪神）を予定。キャロットクラブが発表。ファンタジーS1着フェスティバルヒル（牝＝四位）は坂井との再コンビで桜花賞（4月12日、阪神）へ。社台グループオーナーズが発表。スプリングS2着アスクエジンバラ（牡＝福永）は引き続き岩田康とのコンビで皐月賞（4月19日、中山）。共同通信杯4着ラヴェニュー（牡3＝友道）は歩様が乱れたため、予