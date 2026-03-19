仙台地検は18日、スマートフォンを使って海外のオンラインカジノサイトで賭博をしたとして賭博容疑で、4日に書類送検されていた楽天の浅村栄斗内野手（35）と球団関係者2人をいずれも不起訴とした。理由について「諸般の事情を考慮した」としている。楽天はこれを受け、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます」と謝罪。当該関係者に「球界の一員としての自覚を改めて強く求めるとともに、球団