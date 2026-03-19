西武・隅田がチームに合流し、ブルペンで投げ込むなど精力的に汗を流した。「日本の球に違和感を感じてしまった。体は元気なので早く調整したい」と早期の登板に意欲を見せた。WBCでは準々決勝のベネズエラ戦で本塁打を浴びるなど世界の壁も痛感した。早ければ週末のDeNA戦での出場が見込まれており「一日でも早く世界に通用する投手になりたい」と気持ちを新たにしていた。