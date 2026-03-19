◇オープン戦DeNA2―3日本ハム（2026年3月18日エスコンF）開幕ローテーション入りが確実視されるDeNAの新助っ人左腕・コックス（ブレーブス）にとって納得の登板となった。先発で4回1/3で77球を投げて3失点。最速152キロの直球にカーブなどを織り交ぜ、緩急を駆使しながら6三振を奪い「全体的に凄く良かった」と振り返った。2本塁打を浴びたことについては「失投を打たれたのは痛かった」と反省も忘れなかった。また