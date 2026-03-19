■千代建 1,228円(+180円、+17.2％) 千代田化工建設 [東証Ｓ]が3日ぶり急反騰。三菱系のプラント建設大手で液化天然ガス（LNG）プラントを強みとするが、水素分野への展開力も際立っている。特に独自の脱水素触媒を用いた水素を輸送・貯蔵する「SPERA（スペラ）水素技術」で実績を重ねている。17日取引終了後には、トヨタ自動車 [東証Ｐ]と協業で、水を電気分解して水素を製造する装置を2029年から量産することを明ら