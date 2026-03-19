◇オープン戦楽天5―7西武（2026年3月18日ベルーナD）「2番・一塁」で出場した楽天の浅村は、6回に左翼ポール際へ2号2ランを放った。渡辺の140キロカットボールを運んだ。「感触は少し詰まりましたが、うまく体重を乗せられたので、まあまあかなと思います」。14日の中日戦では逆方向の右中間へソロを放っており、三木監督も「しっかり振り切って、浅村らしいナイスバッティングでした」と称えた。